جيبوتى تعلن عن استضافة اجتماعاً حاسماً للحوار السودانى الأسبوع المقبل

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف وزير وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف عن استضافت جيبوتي اجتماعاً حاسماً للحوار السوداني بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمنظمة " .

وكتب الوزير الجيبوتى على صفحته على منصة اكس " في الأسبوع المقبل جيبوتى بصفتها رئيسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ستقوم بتمهيد الطريق للحوار السوداني وستستضيف اجتماعًا حاسمًا.

وكانت أبلغت جيبوتى الخميس الماضى الخارجية السودانية بعدم تمكن قائد الدعم السريع حميدتى من المشاركة في لقاء يجمعه مع قائد الجيش السودانى ومجلس السيادة عبد الفتاح البرهان

وكانت قالت الخارجية السودانية إن حكومة السودان تأسف لمماطلة قيادة الميليشيا المتمردة فى تحكيم صوت العقل وعدم رغبتها فى ايقاف تدمير السودان وشعبه، وأكدت أن البرهان حرص على لقاء حميدتي لإنهاء معاناة السودانيين التي خلفها تمرد الميليشيا.



ويعيش السودان أوضاع متفاقمة بسبب التصعيد بين الدعم السريع والجيش، ومع دخول رحب الحرب شهرها الثامن قتل نحو 35 شخصا وأصيب أكثر من 150، في قصف جوي طال أم درمان، فى السودان ، ونيالا في إقليم دارفور غربي البلاد.وفي أم درمان قتل 6 أشخاص من أسرة واحدة، بعد أن استهدف قصف جوي حي الصالحة غربي المدينة فى الحرب الدائرة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع .

وتشير وسائل إعلام سودانية بحدوث اعتقالات فى صفوف المدنيين بالتوازى مع تصاعدت الهجمات اليومين الماضيين في عدد من مناطق العاصمة ومدن أخرى في إقليم دارفور، مما أدى إلى تدهور مروع في الأوضاع الإنسانية.

وتشير تقارير سودانية أيضا لكارثة إنسانية وصحية مع نفاذ المواد الغذائية والصحية، وقالت منظمتا إغاثة دوليتان إنهما علقتا عملياتهما في منطقة بالسودان أحرزت فيها قوات الدعم السريع تقدما على الجيش في الآونة الأخيرة، وإنهما علقتا عملياتهما على أثر ذلك.