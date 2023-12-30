تعرف على مواعيد انطلاق موسم عصير قصب السكر فى الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظات جنوب الصعيد على مدار شهر يناير المقبل، انطلاق الموسم السنوي لحصاد وعصير قصب السكر، حيث يبدأ الموسم في مصانع الجنوب بدءاً من يوم 5 يناير وحتى يوم 20 يناير المقبل تباعاً فى مصانع الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج، وذلك بإشراف اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

ومن المقرر أن تشمل مواعيد إنطلاق موسم عصير قصب السكر، كما يلي:- (مصنع كوم امبو ومصنع إدفو بأسوان 5 يناير 2024 - مصنع سكر أرمنت بالأقصر يوم 5 يناير 2024 - مصنع قوص بقنا 10 يناير 2024 - مصنع دشنا بقنا 20 يناير 2024 - مصنع نجع حمادي بقنا 10 يناير 2024 - مصنع جرجا بسوهاج 15 يناير 2024).

وعلى مدار الأسابيع الماضية قاد اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، جولات على مصانع السكر فى جنوب الصعيد لمتابعة التجهيزات للموسم الجديد، حيث أكد على عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات خلال الفترة الماضية مع جمعية مستثمري قصب السكر والمزارعين لمناقشة دعمهم بكافة السبل المتاحة لإنجاح الموسم الجديد لتوريد القصب، وكذلك العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لزيادة رقعة الأرض المزروعة بمحصول القصب حول مصر بأكملها، وتم فتح باب الحوار والمناقشة مع زراع القصب، وتمت مناقشة أهم المشاكل التي تواجههم للوصول لأفضل الحلول المناسبة لهذه المشكلات التى تواجه المزارعين.

فيما زار اللواء عصام الدين البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، مصانع سكر أرمنت وكرم كبار مزارعين القصب فى إحتفالية مميزة، وأكد على أن الشركة يتبعها 8 مصانع في 5 محافظات ( أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج ـ المنيا ) لإنتاج السكر من القصب والبنجر وهي كوم امبو وادفو وقوص وارمنت ونجع حمادي وجرجا ودشنا وأبو قرقاص، حيث أنه مستهدف استلام ما يقرب من 7.7 مليون طن قصب خلال موسم الحصاد الحالي لإنتاج نحو 850 ألف طن سكر حيث المخصصات المالية لسداد مستحقات المزارعين بعد رفع سعر التوريد إلي 1500 جنيه للطن الواحد.