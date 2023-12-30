تحويل 67 مخالفة تموينية مختلفة للنيابة العامة خلال حملات رقابية بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، عددا من الحملات الرقابية، حيت تشكلت الحملات التموينية بالتعاون والتنسيق مع المديريات التابعة، وذلك لتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص الرقابة على المخابز والاسواق.

تم تكليف حملات المديرية من ادارتى الرقابه التموينية والتجاريه بالاشتراك مع مديري الإدارات التاليه بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من السنبلاوين ، بلقاس ، الجمالية ، مركز المنصورة ، جمصة ، نبروه ، المنزلة .

وتم المرور على 65 مخبز وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الانتاج، والتي أسفرت عن تحرير عدد 49 مخالفة جاءت كالآتي :

1 محضر انتهاء من الإنتاج، 1 محضر عدم وجود قائمة بيانات، 2 محضر تجميع دقيق بقيمة ( 29 شيكارة )، 2 محضرعدم وجود سجل تفتيش، 6 محاضر تصرف في دقيق بقيمة ( 57 شيكارة)، 11 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 26 محضر نقص وزن مابين ( 8-29 ) .

وجاءت مخالفات الأسواق بتحرير عدد (18) محضر جاءت كالآتي : 5 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، 8 محاضر عدم وجود شهادة صحية، 4محاضر بيع بازيد من السعر الرسمى (سجائر)، 1 محضر الاسيتلاء على سلع مدعمة، 1 محضر تعريب، إضافة الي التحفظ علي 660 كجم سكر معبأ خاص بمباردة فئة 27 جنيه، تم تحرير المحاضر بالمخالفات السالف ذكرها، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ الاجراءات القانونية.