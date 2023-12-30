اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 04:38 م
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المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

السبت، 30 ديسمبر 2023 03:12 م
المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
كتب محمود راغب

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هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعام الميلادي الجديد 2024، سائلة المولى عز وجل أن يجعله عاما سعيدا على الرئيس، وعلى بلدنا الحبيبة مصر، وعلى جموع الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين جميعا، وأن يكون العام الجديد امتداد حقيقي لمسيرة التنمية والبناء التي شهدتها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد.
 
وعاهدت الدكتورة إيمان كريم الرئيس في تهنئتها أن يستمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مسيرة عمله الرامية إلى حماية حقوق  وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا وتعزيزها وتنميتها والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها.
 
 






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