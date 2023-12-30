الفصائل الفلسطينية تدمر دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 وسط غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الفصائل الفلسطينية، تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت الفصائل في بيان، اليوم السبت، إن "مفارز الهاون تدك حشود العدو في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ85 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع مخلفا عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

في حين تخطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس للمرة الثانية خلال شهر للموافقة على صفقة بيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار، مستخدمة صلاحية الطوارئ.

كما تستمر الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في مختلف أنحاء القطاع، تزامنا مع شن الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات جديدة في مدن الضفة الغربية.