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القاهرة الإخبارية: دمار واسع بمخيم البريج فى غزة جراء الغارات الإسرائيلية

السبت، 30 ديسمبر 2023 10:20 ص
القاهرة الإخبارية: دمار واسع بمخيم البريج فى غزة جراء الغارات الإسرائيلية قصف غزة
محمد عبد العظيم

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قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المناطق الشرقية من خان يونس، متابعا: "دمار واسع بمخيم البريج جراء الغارات الإسرائيلية".

وأضاف خلال تصريحات للقناة: "زوارق الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق غرب قطاع غزة والمناطق الوسطي والشمالية بالقطاع ما زالت تتعرض للقصف".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

 

 

 

 

 







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