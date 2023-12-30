الصين تعتزم تسهيل متطلبات التأشيرة للسائحين الأمريكيين بدءا من يناير 2024

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تعتزم الصين تسهيل متطلبات التأشيرة للسائحين من الولايات المتحدة اعتبارا من أول يناير 2024.

وأوضحت السفارة الصينية في واشنطن - عبر موقعها الإلكتروني، حسبما نقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا)، اليوم /السبت/ - أنه لن يتعين على مواطني الولايات المتحدة الراغبين في الحصول على تأشيرة السياحة، تقديم حجوزات فنادق وتذاكر طيران أو تقديم خطاب دعوة.

وتعد هذه الخطوة هي الأحدث التي تتخذها الصين لإنعاش قطاع السياحة، وتعزيز ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بعد ركود خلال فترة جائحة (كوفيد-19).

وكانت الصين قد سمحت، في وقت سابق، لمواطني 6 دول هي: (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا) بدخول البلاد من دون تأشيرة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 15 يوما، ويستمر العمل بهذا القرار لمدة 12 شهرا.. وفي نوفمبر الماضي، وسّعت الصين من سياستها للعبور بدون تأشيرة، لتشمل 54 دولة.