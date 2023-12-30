اليوم السابع
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2023 01:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تعتزم تسهيل متطلبات التأشيرة للسائحين الأمريكيين بدءا من يناير 2024

السبت، 30 ديسمبر 2023 01:06 م
الصين تعتزم تسهيل متطلبات التأشيرة للسائحين الأمريكيين بدءا من يناير 2024 الصين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتزم الصين تسهيل متطلبات التأشيرة للسائحين من الولايات المتحدة اعتبارا من أول يناير 2024.

وأوضحت السفارة الصينية في واشنطن - عبر موقعها الإلكتروني، حسبما نقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا)، اليوم /السبت/ - أنه لن يتعين على مواطني الولايات المتحدة الراغبين في الحصول على تأشيرة السياحة، تقديم حجوزات فنادق وتذاكر طيران أو تقديم خطاب دعوة.

وتعد هذه الخطوة هي الأحدث التي تتخذها الصين لإنعاش قطاع السياحة، وتعزيز ثاني أكبر اقتصاد بالعالم بعد ركود خلال فترة جائحة (كوفيد-19).

وكانت الصين قد سمحت، في وقت سابق، لمواطني 6 دول هي: (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا) بدخول البلاد من دون تأشيرة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 15 يوما، ويستمر العمل بهذا القرار لمدة 12 شهرا.. وفي نوفمبر الماضي، وسّعت الصين من سياستها للعبور بدون تأشيرة، لتشمل 54 دولة.

 







الصين

التأشيرة للسائحين الأمريكيين

تأشيرة

تأشيرة الصين

2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة