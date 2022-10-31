اليوم السابع
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"الرسم على الرمال" مسابقة فنية على شواطئ رأس البر برعاية الوحدة المحلية.. صور

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 08:00 ص
"الرسم على الرمال" مسابقة فنية على شواطئ رأس البر برعاية الوحدة المحلية.. صور الرسم على الرمال مسابقة فنية على شواطئ رأس البر
دمياط معتز الشربيني

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الرسم على الرمال هواية قديمة منتشرة فى دمياط وهى رغبة ومقصد هواة الرسم من رواد شاطئ رأس البر وتحولت من مجرد هواية فردية إلى هواية تتبناها وترعاها الوحدة المحلية برأس البر.

 

استقبلت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوى ونواب المدينة المسابقة الفنية "تماثيل على الرمال" التى نظمتها إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط على شاطئ 101 برأس البر بالتنسيق مع الوحدة، وتشمل المسابقة رسم مجسمات مستوحاة من البيئة الساحلية وخاصة رسم الأسماك

 

 تأتى المسابقة بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى النشء، وتطوير الحس الإبداعى لديهم، ومساعدة الفتيات والشباب والنشء على تنمية طاقاتهم الجسمانية، والعقلية، واستغلال أوقات فراغهم لديهم وذلك بمشاركة 40 طليعا من طلائع مديرية الشباب والرياضة بدمياط، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

 
الرسم علي الرمال مسابقة فنية علي شواطئ رأس البر (2)
الرسم علي الرمال مسابقة فنية علي شواطئ رأس البر 

الرسم علي الرمال مسابقة فنية علي شواطئ رأس البر (3)
 مسابقة فنية علي شواطئ رأس البر

الرسم علي الرمال مسابقة فنية علي شواطئ رأس البر (4)
الرسم علي الرمال 

الرسم علي الرمال مسابقة فنية علي شواطئ رأس البر (1)
 شواطئ رأس البر 
 
 
 

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