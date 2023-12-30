الأردن يعلن إجلاء 71 مواطناً من قطاع غزة عبر معبر رفح

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أعلنت مديرية العمليات والشئون القنصلية فى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إجلاء 71 مواطناً أردنياً من قطاع غزة مساء يوم أمس، والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأوضح الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة بأنه قد تم تأمين نقل 30 مواطناً أردنياً من الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، إلى الأردن على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربى للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت اليوم /السبت/ إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع، وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستقبالهم وتقديم المساعدة والرعاية الطبية اللازمة، ونقلت من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان.



وأضاف أن 41 شخصاً آخراً من الذين تم إجلاؤهم قد تم تأمين نقلهم إلى القاهرة، حيث يجرى العمل على تأمين عودتهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة إلى عمّان بأسرع وقت ممكن.



وقال السفير القضاة ، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، بأن فريقاً من السفارة الأردنية فى مصر، والمتواجد منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصرى من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى غزة، قام باستقبال المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة، بواسطة حافلات وفرتها السفارة.



وأكد استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصرى من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.



وأضاف القضاة أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على قطاع غزة، بلغ 1050 شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 652 منهم.



وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى قطاع غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشئون القنصلية فى الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.