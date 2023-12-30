اليوم السابع
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اختتام فعاليات مبادرة "بالوعى مصر بتتغير" بقرى حياة كريمة فى البحيرة

السبت، 30 ديسمبر 2023 12:00 ص
اختتام فعاليات مبادرة "بالوعى مصر بتتغير" بقرى حياة كريمة فى البحيرة محافظة البحيرة
البحيرة -ناصر جودة

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تختتم اليوم فعاليات مبادرة " بالوعى مصر بتتغير " التى أطلقتها وزارة التضامن لمدة ثلاثة أيام بالقرى الأكثر إحتياجا بمحافظة البحيرة
 
وتستهدف المبادرة الجديدة نشر الوعى بخطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر، وكذلك العمل على التمكين الاقتصادى للمرأة فى المناطق الريفية وتنمية الطفولة.
 
ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى ضمن المبادرة الرئاسية  "حياة كريمة".
 
وتضمنت مبادرة مصر بتتغير  12 رسالة توعية تتعلق بحياة المواطن وإستقرار أسرته وتنمية مجتمعه، وكذلك  توفير العديد من الخدمات للأسر المستهدفة بقرى حياة كريمة.
 
وخلال المبادرة  تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى الدلنجات وأبو المطامير، بهدف نشر الوعى بخطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر وتنمية الطفولة المبكرة، من خلال التوسع فى إنشاء حضانات الأطفال بهذه القرى و توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا.
 
 






وزارة التضامن

بالوعى مصر بتتغير

محافظة البحيرة

ابو المطامير

الدلنجات

مبادرة حياة كريمة




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