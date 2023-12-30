إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى طريق الواحات الصحراوى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية ، بطريق الواحات الصحراوى، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى طريق الواحات الصحراوى، وعلي الفور انتقل رجال الإسعاف الي المكان وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية، اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.