أكتوبر الجديدة المدينة الأكثر جذبا للاستثمار وتتضمن 140 ألف وحدة سكنية.. إنفوجراف

كتب أحمد حسن

مشروعات كبرى تشهدها مدينة أكتوبر الجديدة ، والتي تعد المدينة الأكثر جذبا للاستثمارات في منطقة غرب القاهرة، حيث تخطت تكلفة تنفيذ مشروعات الإسكان 20 مليار جنيه، أما المرافق والبنية التحتية 11.5 مليار جنيه، ومليار جنيه للخدمات.

مدينة 6 أكتوبر الجديدة محط أنظار الكثير من راغبي السكن او الاستثمار بمنطقة غرب القاهرة،حيث تم صدور قرار جمهوري رقم 77 لسنة 2017، بإنشاء مدينة 6 أكتوبر الجديدة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، وتقع في محافظة الجيزة وتبلغ مساحتها حوالي 100 الف فدان، ومن المتوقع أن يقطنها 8.1 مليون نسمة، وتقع على طريق الواحات من الكيلو 47 حتى الكيلو 72، يحدها من الشمال محور الضبعة، بالاضافة ان المدينة تضم منطقة صناعية كبرى تبلغ مساحتها ١١ الف فدان وتقع وسط مجموعة من الطرق التي تمثل شرايين تنمية وحياة لتكون نواة لانطلاقة صناعية كبرى ..

المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، كشف عن تفاصيل المشروعات الجارية بالمدينة، حيث أكد أنه تم وجارٍ بمنطقة غرب المطار بالمدينة تنفيذ أكثر من 35 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمحدودي الدخل، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 10 آلاف وحدة سكنية، وجارٍ تسليم تلك الوحدات للمستفيدين.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خدمية بالمنطقة شملت تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي والوحدة الصحية والحضانة والسوق التجارية، وجارٍ تنفيذ 26 مبنى خدميا منها مركز شباب ونادٍ اجتماعي، وجارٍ تنفيذ أطول مسار دراجات في المدينة بطول يتعدى 5000 متر.

وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أن موقع منطقة غرب المطار يتوسط المسافة ما بين المنطقة الصناعية ومنطقة زهراء أكتوبر الجديدة ومجاورة لمنطقة أراضي الإسكان المميز بمساحة أكثر من 3000 فدان، مضيفاً أنه تم وجارٍ تنفيذ مشروعات سكنية بالمدينة بقيمة تعادل 8 مليارات جنيه، ومشروعات بنية تحتية تتعدى الـ٩ مليارات جنيه.