أطفال غزة يزينون نيويورك سكوير لإبراز المعاناة من قصف الاحتلال.. فيديو

كتب آسر أحمد

وثقت إحدى الكاميرات، الحملة الداعمة لأطفال غزة الذين يتعرضون يوميا للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونشر الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر من خلاله لقطات لمعاناة الأطفال داخل القطاع وسط ميدان نيويورك الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية.

LET GAZA LIVE



Times Square area, NYC. pic.twitter.com/d48C9cd8nv — Kuffiya (@Kuffiyateam) December 25, 2023

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن الأونروا قالت إن 40% من سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة.

كما أفادت القناة أن الأونروا قالت إن هناك حاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لكل مكان في غزة بشكل آمن ومستدام بما في ذلك شمال القطاع.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.