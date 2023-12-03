يوفر 4000 فرصة عمل.. 5 معلومات عن المجمع الصناعى للأسمدة الفوسفاتية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروع إنشاء أكبر مجمع صناعى للأسمدة الفوسفاتية على أرض محافظة أسوان، والذى يأتى في إطار جهود المحافظة وسياسة الدولة المصرية لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية والمحجرية التي تذخر بها أسوان من خلال إقامة مشروعات صناعية كبرى.

1. أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة.

3. يقع المجمع على مساحة 200 فدان شمال مدينة إدفو.

4. تجاوزت التكلفة الاستثمارية للمشروع حد الـ3 مليارات جنيه.

5. يوفر المشروع 4 آلاف فرصة عمل، منها 1000 فرصة عمل دائمة، و3 ألاف فرصة عمل غير مباشرة.