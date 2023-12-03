اليوم السابع
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يوفر 4000 فرصة عمل.. 5 معلومات عن المجمع الصناعى للأسمدة الفوسفاتية بأسوان

الأحد، 03 ديسمبر 2023 05:00 ص
يوفر 4000 فرصة عمل.. 5 معلومات عن المجمع الصناعى للأسمدة الفوسفاتية بأسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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يستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروع إنشاء أكبر مجمع صناعى للأسمدة الفوسفاتية على أرض محافظة أسوان، والذى يأتى في إطار جهود المحافظة وسياسة الدولة المصرية لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية والمحجرية التي تذخر بها أسوان من خلال إقامة مشروعات صناعية كبرى.
 
1. أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة.
2. مشروع مجمع صناعى للأسمدة الفوسفاتية يعد أكبر مشروعات الثروات التعدينية والمحجرية بأسوان.
3. يقع المجمع على مساحة 200 فدان شمال مدينة إدفو.
4. تجاوزت التكلفة الاستثمارية للمشروع حد الـ3 مليارات جنيه.
5. يوفر المشروع 4 آلاف فرصة عمل، منها 1000 فرصة عمل دائمة، و3 ألاف فرصة عمل غير مباشرة.
 
 






اسوان

مجمع صناعى للاسمدة الفوسفاتيه

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