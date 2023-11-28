اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 09:08 م
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محافظ أسوان: إنشاء أكبر مصنع للأسمدة الفوسفاتية بـ3 مليارات جنيه

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 08:12 م
محافظ أسوان: إنشاء أكبر مصنع للأسمدة الفوسفاتية بـ3 مليارات جنيه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه يتم التجهيز والإعداد لإنشاء أكبر مجمع صناعى للأسمدة الفوسفاتية على مساحة 200 فدان شمال مدينة إدفو بتكلفة استثمارية تتجاوز 3 مليارات جنيه، وتوفر 4 ألاف فرصة عمل منها 1000 فرصة عمل دائمة و3 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
 
وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يأتى في إطار جهود المحافظة وسياسة الدولة المصرية لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية والمحجرية التى تذخر بها أسوان من خلال إقامة مشروعات صناعية كبرى.
 
وطالب اللواء أشرف عطية، الشركة المنفذة للمشروع بإعطاء الأولوية في التشغيل للشباب الأسوانى من أجل المساهمة في خفض نسب البطالة، وخاصة أن المحافظة تتوفر فيها الكفاءات والعمالة الماهرة والتى لديها الخبرة في مجال صناعة الأسمدة.
 
 
 
 






اسوان

مجمع صناعى للاسمدة الفوسفاتيه

الاسمده الفوسفاتيه

ادفو

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