وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يفتتحان أول مشروع لـ"كشك كتابك".. صور وفيديو

سوهاج - محمود مقبول

قامت اليوم الأحد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بإفتتاح أول مشروع " لكشك كتابة" بقرية أولاد سلامة بمكرز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة حيث تم تجهيز الكشك ومده بكافة المطبوعات المتنوعة للجمهور بأسعار رمزية تتراوح ما بين 5 إلى 30 جنيه للكتاب الواحد حيث تاتى عملية الإنشاء ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبها قالت وزيرة الثقافة أن بناء الإنسان مهم جدا وهذا ما أوصى به الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ونحن نشاهد من حولنا مشروعات كبيرة كلها لخدمة المواطنين من أجل الإرتقاء بالفكر وإرتقاء بالوعى من أجل لتعامل مع هذه النقلة النوعية بالحياة يجب أن تكون هناك وتوعية وبناء وعلى بالثقافة .

وأضافت اليوم نفتتح أول فرع لكشك كتابك وهو مشروع من مشروعات وزارة الثقافة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والثقافة لديها بسوهاج 24 كشك على مستوى المحافظة وهنا البداية وسوف يتم إفتتاح باقى الأكشاك تباعا عقب الإنتهاء من القرى الموجودة ضمن مبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن مبادرة تطوير الريف المصرى حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقرى الأكثر إحتياجا بالرغم من أنها أهتمت بتطوير الحجر إلى أنها لم تنسى أبدا عملية تطوير البشر من خلال محور مهم وهو محور الثقافة والتنوير والتشجيع على القراءة والإطلاع في القرى بشكلا خاص وذلك من خلال مشروع مهم جدا وهو مشروع" كشك كتابك" هذا المشروع الذى يسعى إلى توطين المعرفة فى القرى التى تم تأهليها ضمن مبادرة حياة كريمة ، من أجل المعرفة الإنسانية وتعزيز قيم الثقافة المصرية الأصلية وبناء الشخصية الوطنية.

ويسهم المشروع فى بناء الشخصية القادرة على الحفاظ على ما تم تطويره وبناؤه، هذا بالإضافة إلى أن توطين الثقافة بأفرعها المختلفة بوصفها صناعة قادرة على توفير فرصة عمل لأبناء هذه القرى، وس يفتح المجال إلى الاستثمارفى الثقافة، وأن الصناعات الثقافية ومن بينها نشر الكتب وتوزيعها قادرة على منافسة غيرها من الصناعات.

وأضاف المحافظ أن محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التي حظيت بنصيب كبير من مشروع كشك كتابك من خلال تفعيل وتنفيذ 24 كشك على مستوى المحافظة داخل 24 قرية سوهاجية داخل 6 مراكز هي البلينا وجرجا وطما والمنشاه والمراغة ودار السلام كنقطة إنطلاق قوية سوف يتم تعميمهما بباقى القرى بالمحافظة وتم الإنتهاء من تجهيز 9 أكشاك على مستوى المحافظة من الإجمالى العام لعدد الأكشاك واليوم تم إفتتاح الكشك الأول وأن الاكشاك التي تم تجهيزه بالمطبوعات والكتب هي

ومن جانبه أوضح العقيد محمد كمال مدير مكتب حياة كريمة بسوهاج أن الأكشاك الخاصة بكشك كتابك متواجدة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج يوجد عدد 2 كشك بقرى أبيدوس و برديس، وفى مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج يوجد 4 أكشاك بقرى العوامر بحرى والمجابره وبيت داود وبيت علام ،وفى مركز طما شمالى محافظة سوهاج يوجد 3 أكشاك بقرى أم دومه والمدمر والرياينة ، وفى مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج يوجد 5 أكشاك بقرى الدويرات والزوك الغربية واولاد سلامه واولاد حمزة وروافع العيساوية، وفى مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج يوجد 4 أكشاك بقرى الخيام والسلام واولاد سالم واولاد يحيى، وفى مركز المراغة شمال محافظة سوهاج يوجد 3 أكشاك بقرى بناويط واولاد إسماعيل والغريزات.







الكتب



كتابك



كشك-كتابك



وزيرة-الثقافة-ومحافظ-سوهاج



وزيرة-الثقافة-ومحافظ-سوهاج-اثناء-افتتاح-أول-مشروع-لـكشك-كتابك