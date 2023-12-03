وزيرة الثقافة تعلن إقامة معرض سنوى للكتاب بسوهاج فى الأول من ديسمبر كل عام

سوهاج محمود مقبول

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، إقامة معرض للكتاب فى سوهاج سنويا، على أن يقام المعرض فى الأول من ديسمبر كل عام، وذلك ضمن فعاليات إعلان سوهاج عاصمة للثقافة والفنون ، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين.

تصريح وزيرة الثقافة جاء على هامش افتتاح معرض سوهاج الأول للكتاب بنادى المحليات بمدينة ناصر، كأضخم معرض للكتاب يتم تنظيمه خارج القاهرة.

ويحتوى معرض سوهاج الأول للكتاب بنادى المحليات بمدينة ناصر على قرابة 25 ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها 22 دار نشر تشارك فى المعرض، وذلك فى مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية، ويستمر لمدة 11 يوم فى الفترة من 3 وحتى 13 ديسمبر الجارى، ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 70٪، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.