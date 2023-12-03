اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 08:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نائب القابضة للكهرباء يتفقد "سيوة" لمناقشة الاعتماد على الطاقة الشمسية.. صور

الأحد، 03 ديسمبر 2023 08:06 م
نائب القابضة للكهرباء يتفقد "سيوة" لمناقشة الاعتماد على الطاقة الشمسية.. صور مهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة كهرباء البحيرة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر  منطقة سيوه التابعه لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافى وبرفقتهم  مدير عام التخطيط الفني بالشركة القابضة و ذلك للوقوف على الوضع الفعلى لمصادر التغذية الحالية لمنطقة سيوة،  تمهيدا للعمل علي استخدام افضل بدائل التغذية والاعتماد على الطاقه الجديدة والمتجدده من الطاقه الشمسية والرياح و بطاريات التخزين.
 
واستهدفت الزيارة مناقشة طرق مجابهة قفزات الأحمال المتوقعه بمدينة سيوة، فضلا عن كونها طاقه خضراء تقلل من الاعتماد على الوقود الأحفورى وما له من أثار سلبيه على البيئه علاوة على التكلفة المرتفعة لاستخدام وحدات الديزل مقارنه بالاعتماد على الطاقة المتجدده.
 
وحرص الدكتور خالد الدستاوى على زيارة محطة وحدات الديزل المستخدمه حاليا فى توصيل التيار الكهربائى لمدينة سيوة، بالإضافة إلى زيارة محطة الطاقه الشمسية بسيوة وتم مناقشة امكانيه تطوير المحطة وإمكانية  زياده مشاركة الطاقه المتجدده لاستيعاب الاحمال الحاليه و المستقبلية و ما لذلك من تاثير اقتصادي وتقليل الانبعاث الكربونى والمحافظه على البيئه.
 
سيوى
الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس القابضة لكهرباء مصر
 
المحطة
المحطة الشمسية بسيوة

 







الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

سيوة

البحيرة لتوزيع الكهرباء




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة