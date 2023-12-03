ملحمة وطنية.. المصريون بباريس يحتشدون للتصويت بانتخابات الرئاسة.. صور

كتب ــ محمود راغب

تجمع منذ قليل أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية أمام السفارة المصرية بباريس، عقب الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك فى يومها الأخير بالخارج.

ورفع أبناء الجالية المصرية بباريس أعلام مصر وارتدى أحد أبناء الجالية المصرية الزى الفرعونى، فى ملحمة وطنية يحشدها أبناء الوطن بالخارج فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج.

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت ب الانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.