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ملحمة فى حب الوطن.. المصريون بنيويورك يتجمعون للتصويت بالانتخابات.. صور

الأحد، 03 ديسمبر 2023 12:59 ص
ملحمة فى حب الوطن.. المصريون بنيويورك يتجمعون للتصويت بالانتخابات.. صور الجالية المصرية فى نيويورك
كتب محمد جمال

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واصل أعضاء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية تقديم النموذج فى حب الوطن، بعدما قرر عدد من المصريين المقيمين بنيويورك تجميع انفسهم فى اتوبيس والتوجه تجاه قنصلية مصر العامة فى نيويورك للإدلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
 
المصريون فى نيويورك (2)
المصريون فى نيويورك 
 
وقال حسن سليمان، إن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى نحرص عليه دوما، لذلك قررنا تجميع انفسنا من عدد مناطق محيطة بنيويورك والتوجه إلى القنصلية المصرية للإدلاء باصواتنا فى مشهد جماعى يعبر عن الترابط بين اعضاء الجالية، وارتباطهم بدولتهم.
 
جانب من التصويت
جانب من التصويت
 
وأكد محمد محجوب، أحد أعضاء الجالية المصرية، أنهم دوما حريصون على المشاركة فى كافة الاستحقاقات الدستورية سواء كانت انتخابات رئاسية او برلمانية او الاستفتاءات الدستورية، كجزء من رد الجميل للدولة المصرية التى تضع المصريين فى الخارج فى أولويات تفكيرها، وهو ما نلمسه بشكل يومى منذ 2014 وحتى اليوم.
 
أعضاء الجالية المصرية فى نيويورك
أعضاء الجالية المصرية فى نيويورك

وخلال اليوم الثانى لتصويت المصريين في الخارج، شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

تصويت المصريين
تصويت المصريين

 

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

 

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

الجالية المصرية
الجالية المصرية

وفي تصريحات صحفية سابقة، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

أعضاء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة
أعضاء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة

 

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

المصريون فى نيويورك
المصريون فى نيويورك

 







انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

موعد الانتخابات

موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات

انتخابات مصر

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

انتخابات الرئاسة المصرية

موعد انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة القادمة



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