مصريون يقطعون 2400 كم فى سلطنة عمان للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. صور

كتب – محمد سعد

قام مجموعة كبيرة من المصريين من الأطباء والمهندسين والمعلمين وأسرهم المقيمين بمدينة ظفار العمانية، بالسفر إلي مسقط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في ملحمة رائعة من أجل مصر ليقطعوا مسافة 2400 كم، بين صلاله ومسقط ذهابا وإيابا من أجل مشاركتهم والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية



اقبال فى سلطنة عمان

وقد بدأت الاستعدادات من جموع المصريين بصلاله التى تبعد عن مسقط بحوالى (1200) كيلو متر، تستغرق أكثر من 12 ساعة من أجل الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى بدأت أمس وتستمر حتى غدا الأحد بمقر السفارة المصرية بمسقط.



المصريون فى سلطنة عمان ينتخبون

وتواصل عدد كبير من أبناء الجالية المصرية المقيمين فى مدبنة ظفار مع "اليوم السابع" لمتابعتهم تلك الرحلة وتغطية تصويتهم ، وقد اتفقت مجموعة كبيرة من المصريين هناك على التجمع والسفر معًا، فى الباصات المتجهة من مدينة صلالة إلى مسقط في المساء ليصلوا في الصباح متجهين إلى لجنة الانتخابات الموجودة بمقر السفارة المصرية بمسقط.



انتخابات فى سلطنة عمان

كما قام عدد كبير أيضًا بالتحرك بسياراتهم الخاصة خلف الباصات، والبعض الآخر وصل عبر خطوط الطيران المتجه إلى مسقط، ليتجمعوا للتصويت على الانتخابات الرئاسية، وقضاء باقى اليوم بمسقط مع أسرهم وأصدقائهم

وشهدت سفارة مصر فى سلطنة عمان إقبالا متزايدا على مدار الساعات الماضية، في ثالث أيام تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والذي يستمر حتى اليوم الأحد.



المصريون ينتبخبون فى سلطنة عمنا

وشهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.



المصريون فى سلطنة عمان 2

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



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