اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 01:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مصريون يقطعون 2400 كم فى سلطنة عمان للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. صور

الأحد، 03 ديسمبر 2023 01:42 م
مصريون يقطعون 2400 كم فى سلطنة عمان للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. صور سلطنة عمان
كتب – محمد سعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام مجموعة كبيرة من المصريين من الأطباء والمهندسين والمعلمين وأسرهم المقيمين بمدينة ظفار العمانية، بالسفر إلي مسقط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في ملحمة رائعة من أجل مصر ليقطعوا مسافة 2400 كم، بين صلاله ومسقط ذهابا وإيابا من أجل مشاركتهم والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

اقبال فى سلطنة عمان
اقبال فى سلطنة عمان

 

وقد بدأت الاستعدادات من جموع المصريين بصلاله التى تبعد عن مسقط بحوالى (1200) كيلو متر، تستغرق أكثر من 12 ساعة من أجل الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى بدأت أمس وتستمر حتى غدا الأحد بمقر السفارة المصرية بمسقط.

المصريون فى سلطنة عمان ينتخبون
المصريون فى سلطنة عمان ينتخبون

 

وتواصل عدد كبير من أبناء الجالية المصرية المقيمين فى مدبنة ظفار مع "اليوم السابع" لمتابعتهم تلك الرحلة وتغطية تصويتهم ، وقد اتفقت مجموعة كبيرة من المصريين هناك على التجمع والسفر معًا، فى الباصات المتجهة من مدينة صلالة إلى مسقط في المساء ليصلوا في الصباح  متجهين إلى لجنة الانتخابات الموجودة بمقر السفارة المصرية بمسقط.

انتخابات فى سلطنة عمان
انتخابات فى سلطنة عمان

 

كما قام عدد كبير أيضًا بالتحرك بسياراتهم الخاصة خلف الباصات، والبعض الآخر وصل عبر خطوط الطيران المتجه إلى مسقط، ليتجمعوا للتصويت على الانتخابات الرئاسية، وقضاء باقى اليوم بمسقط مع أسرهم وأصدقائهم

وشهدت سفارة مصر فى سلطنة عمان إقبالا متزايدا على مدار الساعات الماضية، في ثالث أيام تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والذي يستمر حتى اليوم الأحد.

المصريون ينتبخبون فى سلطنة عمنا
المصريون ينتبخبون فى سلطنة عمنا

وشهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

المصريون فى سلطنة عمان 2
المصريون فى سلطنة عمان 2

 

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

 

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

سلطنة عمان
سلطنة عمان

 

سلطنة عمنا
سلطنة عمنا

 

طوابير عمان
طوابير عمان

 

طوابير فى سلطنة عمان
طوابير فى سلطنة عمان

 

طوابير فى عمان
طوابير فى عمان

 

عمان
عمان

 

 

 







تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

مصر تنتخب

انتخابات الرئاسة 2024

التصويت بالانتخابات اليوم

التصويت بالخارج اليوم

تصويت المصريين بالخارج اليوم

انطلاق الانتخابات الرئاسية

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم السابع

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة