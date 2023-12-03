مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر تسريب غاز بمنزل فى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

لقى شاب مصرعه وأصيب 2 أخرين، نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية في مدينة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وجارى عرضة على النيابة للتحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شاب وإصابة 2 من أشقائه بالاختناق بسبب تسريب الغاز بمنزلهم فى شقة بمدينة المنيا.

وأفادت التحريات الأولية إلى مصرع شخص وأصابة 2من أشقائه إثر تسرب الغاز بالشقة السكنية بمدينة المنيا أثناء نومهم، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة