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مسؤولون فلسطينيون: أكثر من 700 شهيد فى قطاع غزة خلال 24 ساعة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 11:06 ص
مسؤولون فلسطينيون: أكثر من 700 شهيد فى قطاع غزة خلال 24 ساعة غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن مسؤولون فلسطينيون، عن سقوط أكثر من 700 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا مناطق متفرقة من قطاع غزة  منذ يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

 

 

 







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