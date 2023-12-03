لجنة الزراعة بالبرلمان: مصر واجهت ضغوطا اقتصادية ولم تتخل عن القضية الفلسطينية

الفيوم رباب الجالي

قال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن الفيوم أكبر محمية طبيعية في مصر، والمشهد الذي يراه اليوم يؤكد أن الفيوم ستكون من أكبر المحافظات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، وما فعله الرئيس منذ توليه الحكم حتي الآن لم يحدث في تاريخ مصركم مشروعات عملاقة من جنوب مصر بشمالها ومن شرقها لغربها.

وقال لولا إننا دولة قوية ماكان لرئيسنا ان يقف بكل قوة ويقول مصر وسيناء خط أحمر، وما اتخذته مصر من قرارات لمساندة شعب غزة لم يكن له مثيل من أي دولة في العالم بالاضافة الي ان 75 % من المساعدات التي وصلت لغزة كانت من مصر.

ولفت إلي أن قطاع الزراعة كان علي أولويات الدولة المصرية منذ البرنامج الانتخابي للرئيس الذي قال إنه يسعي لإضافة 4 ملايين فدان إلي الرقعة الزراعية وبالفعل جاء مشروع الريف المصري وإعادة إعمار سيناء وإحياء مشروع توشكي ومشروع الدلتا الحديدة وانتهاء هذه المشروعات ستكون الرقعة الزراعية 12 مليون فدان، وحصتنا من مياه النيل كانت 5.5 مليار متر مكعب وزادت احتياجاتنا المائية إلي 80 مليار متر مكعب، ولم تصمت الدولة تجاه هذه القضية وبدأنا في المحطات العملاقة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والدولة عازمة علي نقل 7ملايين مواطن من سكان مصر إلي سيناء، ومحطة بحر البقر هي أكبر محطة عالمية لمعالجة المياه، وحاليا ننشئ محطة في الحمام، ولفت إلي أن المشروعات الجديدة تعتمد علي مجموعة من مصادر الري من بينها مياه الآبار وهو ما يمكننا من عمل تنمية ومجتمعات عمرانية جديدة، مضيفا أن مصر أمامها تحديات كبيرة، ورغم الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر والتي واجهتها لم تتخلى عن القضية الفلسطينية.

وقال :" أغلب القري المصرية وصلها الصرف الصحي والمياه النظيفة، وقال ان ما نتعرض له من ضغوط يحتاج الي رد فعل قوي من الشعب المصري اتصل العالم كله رسالة أم مصر دولة لا تخضع للضغوط ولذلك علينا أن نصدر للعالم صورة من خلال المشهد الانتخابي وعلينا أن نظهر أننا شعب واعي نقف خلف بلدنا."

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري لأمانة الزراعة والري بمركزية حزب مستقبل وطن بنادي قارون الرياضي بمحافظة الفيوم.

وحضر المؤتمر النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعلاء الدين فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى، والسيد خليفة نقيب الزراعيين، اعضاء المركزية للزراعة والرى والدكتور عيد الحميد الدمرداش امين مساعد، النائب عمرو ابو السعود امين مساعد أمانة الزراعة المركزية، ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى المركزى، والنائب يوسف الشاذلى، النائب وليد هويدى، النائب عبد القادر الجارحى، هيئة مكتب المحافظة.