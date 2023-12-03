وأعربت جورجييفا - في حديث لقناة "سكاى نيوز عربية" على هامش مؤتمر (COP28) المنعقد في دبي - عن احترام صندوق النقد الدولي لجميع الخطوات التي اتخذتها مصر حيث قامت بالكثير في مجال الإصلاح من خلال خلق بيئة أفضل لاستثمارات القطاع الخاص وإفساح المزيد من المجال للقطاع الخاص وأيضا دعم الأشخاص ذوي الدخل المحدود وإلغاء الدعم الذي يعود بالفائدة على الأثرياء فقط وليس الفقراء بالإضافة إلى الجهود المبذولة في ضبط السياسة النقدية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي :"إننا نعمل على الانتهاء من تقييم وضع الاقتصاد المصرى حيث إن الحرب المجاورة (في إشارة إلى الحرب الدائرة فى غزة) أضافت عبئا إضافيا على مصر ، وعندما ننهي هذا التقييم ، سنكون جاهزين لتقديم الاستنتاجات النهائية للمراجعة".