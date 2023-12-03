محافظ شمال سيناء يستقبل قائد السفينة الطبية الفرنسية لعلاج الفلسطينيين

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، العميد بحرى جاك مالار، قائد السفينة الطبية الفرنسية "ديكسمود" التى ترسو فى ميناء العريش البحرى لعلاج الاشقاء الفلسطينيين، فى مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

وأكد المحافظ على الدور المصرى الذى تقوم به مختلف المؤسسات المصرية تجاه الاشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، من خلال استقبال المساعدات وادخالها إلى القطاع.

وأضاف المحافظ، أن توجيهات الرئيس السيسى باستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم فى مختلف المستشفيات المصرية مهما بلغت التكاليف.

وأشار المحافظ إلى تقديم كل الدعم والتعاون لتنفيذ المهنة الإنسانية التى يتولى الوفد الفرنسى إنجازها فى علاج الجرحى الفلسطينيين، مثمنا الدور الفرنسى فى هذا الشأن.

وقال العميد بحرى جاك مالار، قائد السفينة الطبية الفرنسية أن السفينة "ديكسمود" من فئة الميسترال وهى عبارة عن مستشفى عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سرير داخلى و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا.

أضاف قائد السفينة، أن السفينة استقبلت 17 جريح فلسطينى للعلاج، معلنًا عن اجراء 6 عمليات جراحية فى المستشفى الطبى الفرنسى العائم فى العريش، موجها الشكر لمصر وللمحافظة على ما تقدمه من اجل الفلسطينيين.