محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة طبية إيطالية فى ميناء العريش.. صور

العريش- محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء في بيان، أنه استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم سفينة طبية إيطالية، أثناء وصولها إلى ميناء العريش البحري، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء محمد الشريف، مدير عام الميناء، اللواء خالد عرفة نائب مدير الميناء.

وأكد المحافظ، أن هذه السفينة تعد الثانية، إذ سبقها وصول السفينة الطبية الفرنسية "ديكسمود"، والتي تستقبل الجرحى الفلسطينيين وتجري لهم العمليات الجراحية اللازمة عن طريق فريق طبي فرنسي.

وأضاف المحافظ أن السفينة الإيطالية عبارة عن مستشفى عائم بطاقة 16 سريرا وتضم غرفتي عمليات وغرف رعاية وأشعة مقطعية ومعدات تشخيصية وأدوية ومستلزمات طبية، و2 هيليكوبتر، لتقديم الرعاية الكاملة للجرحى الفلسطينيين،من خلال فريق طبي يضم 15طبيبا.

وثمن المحافظ الجهود التي تقوم بها دولة ايطاليا في هذا الشأن، مؤكدا التنسيق بين وزارات الصحة الإيطالية والمصرية والفلسطينية لعلاج الجرحي الفلسطينيين.