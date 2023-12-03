سكرتير عام شمال سيناء يؤكد استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية

شمال سيناء - محمد حسين

أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، انتهاء استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق في الداخل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة 3 أيام.

وأضاف الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور رؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الادارات المركزية والجهات المعنية، أن قوات الشرطة ستتولى عملية تأمين العملية الانتخابية.

ووجه الغندور بتوفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وانارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات إسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية، بجانب التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين والتأكد من عمل التليفونات الأرضية في الجان.

وأعلن الغندور، تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة، تضم مندوبين من جميع المديريات والجهات المعنية للعمل طوال أيام الانتخابات، بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية في مجالس المدن وغرفة في مديرية التربية والتعليم لمتابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد الاقبال. وجه السكرتير العام بتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، الى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر فريق من الهلال الأحمر المصري والشباب والرياضة لمساعدة الناخبين والتعريف بلجان الانتخابات.