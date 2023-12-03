اليوم السابع
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محافظة القاهرة: إغلاق كوبرى شمال طرة وتشغيل كوبرى العاشر الجديد

الأحد، 03 ديسمبر 2023 03:32 م
محافظة القاهرة: إغلاق كوبرى شمال طرة وتشغيل كوبرى العاشر الجديد إغلاق كوبرى شمال طرة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة، أنه تقرر غلق كوبري شمال طرة أمام حركة السير (سيارات ـ مشاة)، وذلك لاستكمال توسعات محور حسب الله الكفراوي، على أن تكون الطرق البديلة شارع عبدالمنعم رياض وشارع كوتسيكا بمنطقة طرة.
 
كما قررت المحافظة، تشغيل كوبري العميد إبراهيم الرفاعي، كوبري العاشر سابقا، وذلك بعد إنشاء كوبرى جديد لتسهيل الربط مع محور الحضارات ومنطقة الفسطاط. 
 
ونفذت محافظة القاهرة أعمال إزالة العقارات التى تتعارض مع مشروع تقاطع امتداد محور حسب الله الكفراوي وسرعة إلانتهاء منها ومتابعة التطوير و تذليل كافة التحديات وإزالة التعارضات التي قد تعوق الأعمال لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيا مع كافة المشروعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وياتى ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية .
 






كوبري شمال طره

محور حسب الله الكفراوي

القاهرة

امتداد محور حسب الله الكفراوي



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