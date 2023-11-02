حسب عمر طفلك.. اعرفى الجدول المناسب لنومه بالساعات

كتبت إيناس البنا

أكد الدكتور وجدى هاشم، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة كلية الطب جامعة بنها، أن النوم للأطفال بمثابة الطعام للكبار لأنه يلعب دور أٍساسى فى نمو الطفل الصحى الجسدى والعقلى أيضا.

وأوضح استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ "اليوم السابع" أن نوم الطفل يعمل على معالجة جميع أعضاء جسده ويعيد شحن طاقته، كما أنه خلال النوم تحدث أيضا عمليات النمو والإصلاح في الجسم ويتم إطلاق هرمونات مهمة منها هرمون النمو والميلاتونين.

وعن جدول النوم المثالى، قال أستاذ طب الأطفال إن توصيات طب النوم العالمية، تؤكد على ضرورة حصول الرضع (4-12 شهرًا) على 12-16 ساعة من النوم، بما في ذلك القيلولة.

بينما يحتاج الأطفال الصغار (1-2 سنة) إلى 11-14 ساعة، والأطفال (3-5 سنوات) إلى 10-13 ساعة، بما في ذلك القيلولة.

الأطفال (6-12 عامًا) إلى 9-12 ساعة، ويحتاج المراهقون (13-18 عامًا) إلى 8-10 ساعات من النوم.



نصائح للحصول على نوم صحى للأطفال

من أجل خلق بيئة نوم جيدة في المنزل، ينصح بما يلي:

-إنشاء إيقاع يومي من خلال السماح بدخول المزيد من ضوء الشمس والمزيد من التفاعل في النهار، وإبقائه هادئًا مع الإضاءة المنخفضة أثناء الليل.

-إطعامهم قبل النوم مباشرةً، وأعطهم حمامًا دافئا، مع التدليك بلطف.

-حافظ على ثبات درجات الحرارة بالغرفة.

-التزم بدورات نوم واستيقاظ منتظمة، سواء في عطلات نهاية الأسبوع أو أيام الدراسة.

-شجعهم على استخدام السرير للنوم فقط.

-اتبع روتينًا للنوم مثل الاسترخاء مع الاستحمام وقراءة كتاب القصص وإبقاء الأضواء منخفضة.

-تجنب المشروبات الغازية والشوكولاتة وما إلى ذلك خلال وقت العشاء.

-إبعاد الأدوات الإلكترونية قبل ساعة على الأقل من وقت النوم