اليوم السابع
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الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لو مش قادر تقاوم الأكل الحار.. أطعمة هترطب لسانك وتهدى جهازك الهضمى

الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:00 م
لو مش قادر تقاوم الأكل الحار.. أطعمة هترطب لسانك وتهدى جهازك الهضمى الاطعمة الحارة ومشاكل الجهاز الهضمى- أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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يعشق بعض الأشخاص تناول الطعام الحار كثيرًا وقد لا يستطيعون مقاومته على الرغم مما قد يسببه بعض مشاكل في براعم التذوق باللسان أو بالجهاز الهضمى، ووفقا لموقع "OnlyMyHealth"، يمكن أن يسبب الفلفل الحار مجموعة من المشاكل الهضمية مثل القيء، وعسر الهضم، ومتلازمة القولون العصبي، والإمساك، وهناك طرق يمكنك من خلالها تحسين قدرتك على تحمل التوابل.

مكونات التبريد من طعامك لتهدئة مشاكل الفلفل الحار

يعتبر تناول المكونات المبردة، مثل الزبادي والخيار والنعناع وجوز الهند، خيارات ممتازة لمواجهة حرارة الأطعمة الحارقة، فهى  تهدئ الجهاز الهضمي

حافظ على رطوبتك

الأطعمة الحارة يمكن أن تسبب الجفاف، لذا تأكد من ضرورة الحفاظ على رطوبة الجسم، خاصة عند تناول الأطعمة الحارة، يساعد الماء وشرب الأعشاب على تحقيق والحفاظ على التوازن.

اللبن مع الوجبات الحارة

شرب اللبن بعد تناول وجبة حارة يمكن أن يساعد في تهدئة الحرارة الناتجة عن الأطعمة الحارة، فاللبن هو علاج كلاسيكي يحتوي على البروبيوتيك وله تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي.

الأعشاب مثل البابونج

الأعشاب مثل الكزبرة يمكن أن تساعد في التخفيف من حدة النكهات الحارة، بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب شاي الأعشاب مثل البابونج أو النعناع بعد الوجبة يمكن أن يساعدك أيضًا على تسهيل عملية الهضم بعد تناول  وجبة حارة







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