وذكرت البحرية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم - أنه أجرى أول اختبار محلي بالذخيرة الحية لإطلاق صاروخ إس إم-2 المصمم لاعتراض صواريخ العدو وطائراته من البحر، في البحر الشرقي، تم إجراء تدريبات الصاروخ حصريا في مرفق نطاق الصواريخ في المحيط الهادئ في هاواى كجزء من تدريبات ريمباك التي تقام كل عامين بسبب عدم وجود موقع اختبار بحري بالذخيرة الحية ونظام لتحليل الاختبار في البلاد.

وأشارت إلى أنه تم تقييم مسار رحلة الصاروخ الموجه وموقف طيرانه في الوقت الفعلي وحالة إصابة الهدف في مركز سامتشوك للأبحاث البحرية التابعة لوكالة تطوير الدفاع الكورية الجنوبية الذي تم تشغيله اعتبارا من هذا العام، وشارك مسؤولو سلاح البحرية الكورية الجنوبية ووكالة تطوير الدفاع الكورية ومهندسو سلاح البحرية الأمريكية في جميع مراحل التدريب من التحضير حتى التحليل.