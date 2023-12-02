كوريا الجنوبية تطلق أول قمر اصطناعى للاستطلاع بعد غريمتها بيونج يانج

وكالات

أطلقت كوريا الجنوبية الجمعة أول قمر اصطناعى للتجسس العسكرى بواسطة صاروخ "فالكون 9" من "سبايس إكس" وفق مشاهد مباشرة بثتها شركة الفضاء الأمريكية، وذلك بعد أقل من أسبوعين على إطلاق بيونج يانج قمرا للمراقبة العسكرية. وانطلق "فالكون 9" حاملا القمر الاصطناعى من قاعدة فاندنبرج الفضائية فى كاليفورنيا.

وفي حال وضع بنجاح في المدار، سيصبح أول قمر اصطناعي للتجسس العسكرى لكوريا الجنوبية، وسيكون قادرا على مراقبة نشاطات بيونغ يانغ المسلحة نوويا. وتسعى سيول لإطلاق أربعة أقمار اصطناعية إضافية بحلول نهاية العام 2025 لتعزيز قدراتها.

ويفترض أن يوضع القمر فى مدار يتراوح علوه بين 400 و600 كيلومتر وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية وسيكون قادرا على اكتشاف جسم صغير بحجم 30 سنتيمترا.

ومنذ أطلقت كوريا الشمالية قمرها "ماليجيونج-1" الأسبوع الماضي، قالت بيونغ يانغ إنها تمكنت من مراقبة مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، لم تنشر أي صور.

وكانت تلك المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية لوضع قمر اصطناعي عسكري للتجسس في المدار بعد عمليتين فاشلتين في مايو وأغسطس. وأكّدت سيول أن روسيا ساعدت كوريا الشمالية تقنيا في تلك العملية.