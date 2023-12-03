فلسطين: الاحتلال واصل انتهاكاته اليومية للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمى

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلى واصل انتهاكاته اليومية للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمى، والأماكن والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خلال شهر نوفمبر الماضى.
وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - أن الاحتلال يسعى جاهدًا لتمرير مُخططاته من خلال هذه الانتهاكات لتنفيذ رؤيته بالتقسيم الزماني والمكاني في داخل المسجد الأقصى بمساجده وساحاته ومرافقه.
وأشارت إلى أن المسجد الأقصى يشهد يوميا عدا يومي الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
وبيّن التقرير - الذي تعدّه وزارة الأوقاف حول الانتهاكات في شهر نوفمبر - أنّه تم رصد 22 اقتحامًا للأقصى من قبل المستوطنين، كما شدّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها العنصرية ومنعت عددًا كبيرًا من المقدسيين من دخول المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه وذلك لليوم الـ55 على التوالي.
وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، رصد التقرير، منع قوات الاحتلال الأذان فيه لـ62 وقتا.
واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري اعتلاء ضباط الاحتلال سطح الحرم وفتح باب الإسحاقية من السطح والاعتداء على قفل الإسحاقية، مؤكدا أن ما يقوم به الاحتلال اعتداء صارخ وسافر وتعدّ خطير على ممتلكات وقدسية الحرم الإبراهيمي الشريف، واستفزازا لمشاعر المسلمين ويشكل خطورة وتهديدا وسعيا للسيطرة على بقية أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف.
وفيما يتعلق بالمقدسات والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، رصد التقرير عدد المساجد المدمرة تدميرا كليّا منذ بدء الحرب بأكثر من (90) مسجدا، والمساجد المدمّرة تدميرا جزئيا (170) مسجدا، إضافة إلى استهداف ثلاث كنائس.
كما استنكرت وزارة الأوقاف اعتداء الاحتلال على مساجد محافظة جنين، حيث تم اقتحام مسجد المدينة في الجبريات، ومسجد الأنصار وقصفه، إضافة إلى تعرض مسجد حمزة لاقتحام وتفجير البوابات والنوافذ وتحطيم أجهزة الأذان ومكبرات الصوت.
كما قامت قوات الاحتلال باقتحام المسجد الكبير "مسجد زايد" في مخيم جنين وإطلاق النار على النوافذ والأبواب وتفجيرها، إضافة إلى هدم ملحق مسجد عبد الله عزام وتكسير الأبواب الرئيسية للمسجد.
وفى سياق متصل وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، 1692 اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 1472 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 220 اعتداء في الضفة الغربية.
وأضاف مؤيد شعبان أن الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، في تقريرها الشهري"انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستيطاني لشهر شهر نوفمبر، تركزت في محافظة القدس بـواقع 322 عملية اعتداء، تليها محافظة الخليل بـ256 اعتداء، ثم محافظة نابلس بـ219 اعتداء، ورام الله بـ 109 اعتداءات.
وأشار إلى أن عدد اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظة "نابلس" بواقع 62 اعتداء، و60 في مُحافظة الخليل، و25 في بيت لحم بـ 25 اعتداء، ولفت إلى أن المستوطنين نفذوا خلال اعتداءاتهم 179 عملية تخريب واعتداء على الممتلكات، إضافة إلى تسجيل 4 محاولات لإقامة بؤر استيطانية جديدة في مُحافظات "بيت لحم" و"سلفيت" و"رام الله" و"طوباس"، ومحاولة شق أربعة شوارع في محافظات "نابلس" و"الخليل" (2) وسلفيت.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين ما زالوا يستغلون إعلانات الحرب والطوارئ المفروضة في دولة الاحتلال من أجل تنفيذ مخططاتهم العدوانية على الضفة الغربية والقدس وتحديدا من أجل استكمال مخططات التهجير القسري وفرض البيئة القهرية الطاردة، وسجلت في نوفمبر عمليات تهجير قسري لـ 35 عائلة جديدة من 4 تجمعات بدوية جديدة تركزت في محافظتي رام الله والخليل، إضافة إلى مواصلة تهديد تجمعات أخرى شرقي أريحا بالرحيل تحت تهديد السلاح.
وبين أن هجمات المستوطنين أدت أيضا لاقتلاع وحرق ما مجموعه 3232 شجرة منها 3082 شجرة زيتون في محافظات بيت لحم ونابلس وقلقيلية وسلفيت والخليل، إضافة إلى قيامهم بسرقة أكثر من 70 رأس من الأبقار وتنفيذ 9 عمليات سرقة معدات مزارعين و6 حالات سرقة ثمار زيتون و3 منازل متنقلة وجرار زراعي.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال نفذت في نوفمبر، 64 عملية هدم طالت 80 منشأة منها 37 مساكن مأهولة و9 مساكن غير مأهولة و17 منشأة زراعية وغيرها، تركزت في محافظات الخليل والقدس وبيت لحم وجنين.
وأضاف أن سلطات الاحتلال بدأت بإصدار الكثير من الأوامر ذات الصبغة العسكرية والتي أطلقت عليها "أوامر عاجلة" من أجل وضع يدها على مساحات من أراضي المواطنين، وتتميز هذه الأوامر بأنها تحظر على الفلسطينيين إمكانية الاعتراض عليها في محاولة لإحباط جهودهم في متابعة واستعادة هذه الأراضي.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت في الشهر الماضي على ما مجموعه 20 دونما من خلال إصدار 5 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية في محافظات نابلس وقلقيلية وبيت لحم ورام الله، إضافة لإخطارها بهدم 9 مبان في محافظات القدس وبيت لحم ورام الله وطوباس.
وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن أن سلطات الاحتلال كثفت في الفترة الأخيرة عمليات دراسة المُخططات الهيكلية للمستوطنات سواء بالمصادقة أو الإيداع من أجل عمليات التوسعة على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، وقدمت ما مجموعه 19 مخططا هيكليا لأغراض توسعة مستوطنات للدراسة بواقع 2364 وحدة استيطانية تركزت في محافظات قلقيلية وبيت لحم وسلفيت وأريحا والخليل، إضافة إلى الموافقة على إقامة منشأتين للطاقة الكهربائية في محافظة أريحا.
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