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طوابير وحشود للجالية المصرية بالكويت فى آخر ساعات التصويت بانتخابات الرئاسة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 06:05 م
طوابير وحشود للجالية المصرية بالكويت فى آخر ساعات التصويت بانتخابات الرئاسة
كتب محمود راغب

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تزايد أعداد أبناء الجالية المصرية بالكويت، المتوافدين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك فى الساعات الأخيرة من أخر أيام تصويت المصريين بالخارج .
 
واصطف أبناء الجالية المصرية فى الكويت بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم فى ملحمة وطنية تجسد حب المصريين بالخارج لدولتهم .
 
وحرص أحد أبناء الجالية المصرية من الكويت من كبار السن التصويت بالانتخابات على كرسى متحرك حبا لوطنه وتعبيرا عن عشقه لها والمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى .
 
 وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري٩ الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
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طوابير الناخبين بالكويت 

 

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