طقس مطروح اليوم.. لطيف نهاراً بارد ليلا والحرارة العظمى 22 درجة

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهاراً شديد البرودة ليلاً، في ظل أجواء صافية وعدم وجود فرص لسقوط الأمطار، وسجلت الحرارة الصغرى 10 درجات مئوية والعظمى 22 درجة مئوية.

ويكون الطقس معتدل لطيف نهاراً، على مختلف المناطق، وتشهد المناطق الشاطئية نشاط لتيارات الهواء البارد، التي تزيد الإحساس بالبرودة، ويزداد الإحساس بالبرودة، على كافة الأنحاء، خلال فترة المساء، التي تشهد إنخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة.

وكانت محافظة مطروح، قد شهدت بداية الشهر الماضي، هطول أمطار غزيرة وتحولت لسيول في بعض المناطق، وتم التعامل مع آثارها من أجهزة المحافظة المختلفة، واحتواء الأضرار المادية التي تسببت فيها السيول في عدد من المناطق، ولم تسفر عن إصابات خسائر في الأرواح.

يذكر أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء، وينتظر أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.