ضبط مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في حملات أمنية بالعاشر من رمضان

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,000,000 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.