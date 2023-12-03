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صيدلة حلوان تنظم معرض الملابس الجاهزة والمشغولات بأسعار مخفضة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 09:43 ص
صيدلة حلوان تنظم معرض الملابس الجاهزة والمشغولات بأسعار مخفضة جامعة حلوان
كتب - محمد صبحى

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نظمت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، معرض الملابس الجاهزة والمشغولات السنوي السادس، والذي يقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
افتتح المعرض الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 
وتضمن المعرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة.
 
وتأتى تنظيم الجامعة لمثل هذه الفعاليات تأتي بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.
 
وأشار الدكتور سامح سرور، إلى أن السوق الخيري يضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية والتي يتم تقديمها بأسعار رمزية، وذلك للتيسير علي أبنائنا الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.






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