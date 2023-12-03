شبورة كثيفة اليوم تصل للضباب وأجواء باردة ليلا والصغرى بالقاهرة 15 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف فى الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و شمال الصعيد ، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة قد تصل على حد الضباب من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد

: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.