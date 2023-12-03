اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الأركان الأمريكى: لا يمكن حل النزاع الأوكرانى بالسبل العسكرية وحدها

الأحد، 03 ديسمبر 2023 05:00 ص
رئيس الأركان الأمريكى: لا يمكن حل النزاع الأوكرانى بالسبل العسكرية وحدها الجيش الأمريكى - أرشيفية
وكالات

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أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، تشارلز براون، أنه لا يمكن حل أي نزاع، بما في ذلك النزاع الأوكراني، بالسبل العسكرية وحدها بل يتطلب ذلك إيجاد حل دبلوماسي.

وقال براون في منتدى نظمته مؤسسة "رونالد ريجان" الرئاسية في ولاية كاليفورنيا السبت: "لا يمكن حل أي صراع عسكري من خلال الوسائل العسكرية فقط، وفي نهاية المطاف، سيتم التوصل إلى حل دبلوماسي".

وأضاف معلقا على الوضع في أوكرانيا: "لا أتقن التنبؤ بالمستقبل ولا أستطيع أن أقول كيف سينتهي النزاع. لكنني أعتقد أنه يمكننا المساعدة في التأثير على هذا الأمر".

وأشار إلى أن واشنطن ستكون قادرة على الاستمرار في الجمع بين المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

وقال: "وصلنا إلى طريق مسدود في مستوى التكنولوجيا. على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل من جانب قواتنا".







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