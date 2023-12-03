حياة كريمة بالأقصر.. عمل جاد لإنهاء سوق خضراوات وفاكهة بقرية حاجر كومير

الأقصر – أحمد مرعى

تجرى على أرض مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الأعمال بكل جدية فى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفي هذا الصدد يتم العمل الجاد فى التجهيزات اللازمة لخدمة القرى بتجمعات أسواق، فيتم استمرار العمل في إنشاء سوق الخضر والفاكهة بقرية حاجر كومير، كما يجري استمرار العمل فى صيانة وإنارة أعمدة الإنارة بمنطقة بدير الشهداء والسلطان عبد الجليل بقرية النمسا، ويتم أيضاً استمرار العمل في تركيب وصيانة الكشافات بالطرق العامة والطرق بقرية السريب وحاجر كومير.

كما تشهد مدينة إسنا، استمرار العمل فى رصف الطرق المؤدية إلى مجمع الخدمات والسوق التجاري والعمارات السكنية ووحدة الإطفاء بقرية الدير، وتجرى أيضاً أعمال حفر وتوصيل الغاز لقرية توماس واحد بمجلس قروى توماس وعافية ضمن مبادرة حياة كريمة، وشملت الأعمال ضمن حياة كريمة يجرى العمل على زراعة الأشجار أمام مجمع الخدمات بقرية الشغب، كما تم البدء فى قص وتهذيب وتجميل الأشجار بمدخل الحلة، وقص وتهذيب أشجار الجهنمية والكيلوكارتس من منطقة المسلة حتى موقف الأقاليم، وتمت متابعة أعمال صيانة الكشافات بالكيمان.

وكان قد أعلن المهندس هانى طايع جهاز تعمير البحر الأحمر لمنطقة الأقصر، عن الإنتهاء من تنفيذ 165 مشروعا بنسبة تنفيذ 100% ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، خلال العام الماضي، موضحاً أن المشروعات التي انتهى تنفيذها عبارة عن، 13 مجمع خدمات للمواطنين، 13 مجمع خدمات زراعية، 9 مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب، 37 مشروع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب، 14 مشروع إحلال وتجديد كباري فوق الترع، 5 مشروعات إنشاء كبارى جديدة فوق الترع، 8 مشروعات إنشاء لنقاط إسعاف جديدة.



استمرار العمل فى صيانة وإنارة محولات وأعمدة الإنارة بالقرى



استمرار العمل في تركيب وصيانة الكشافات بالطرق العامة



أعمال رصف الطرق المؤدية إلى مجمع الخدمات والسوق التجاري والعمارات



العمل في تركيب وصيانة الكشافات بالطرق العامة والطرق بقرية السريب وحاجر كومير