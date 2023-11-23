اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:43 م
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صحة الأقصر تجرى الكشف على 800 مريض فى قافلة بوحدة نجع البركة بالقرنة.. صور

الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:00 م
صحة الأقصر تجرى الكشف على 800 مريض فى قافلة بوحدة نجع البركة بالقرنة.. صور جانب من عمل القافلة
الأقصر – أحمد مرعى

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نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، فعاليات قافلة طبية علاجية دخل وحدة نجع البركة الصحية التابعة لإدارة القرنة الصحية، والتى نجحت فى الكشف على 800 مريض.
 
وفى هذا الصدد وجه الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بتنظيم قافلة طبية علاجية على مدار يومين فى إدارة القرنة الصحية داخل مقر الوحدة الصحية بنجع البركة، وتزامناً مع مبادرة 100 يوم صحة، حيث تم توقيع الكشف على 800 مريضاً، مؤكداً إنه تضمنت القافلة التخصصات التالية:- (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الجلدية – الباطنة – الرمد – الجراحة – العظام - خدمات الأشعة والتحاليل – الصيدلية - كشف عشوائي "سكر وضغط واعتلال كلوي".
 
وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، على إنه خلال فعاليات القافلة الطبية قام الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج، وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، مشدداً على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.
من الجدير بالذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.
الكشف على 800 مريض فى قافلة بوحدة نجع البركة
الكشف على 800 مريض فى قافلة بوحدة نجع البركة

توعية السيدات بقافلة وحدة نجع البركة الصحية بالقرنة
توعية السيدات بقافلة وحدة نجع البركة الصحية بالقرنة

توفير علاج مجانة بقافلة نجع البركة الصحية
توفير علاج مجانى بقافلة نجع البركة الصحية

صحة الأقصر تجرى الكشف على 800 مريض
صحة الأقصر تجرى الكشف على 800 مريض

قافلة طبية بوحدة نجع البركة الصحية بالقرنة
قافلة طبية بوحدة نجع البركة الصحية بالقرنة

 







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