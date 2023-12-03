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فى يومها الأخير

حشود للجالية المصرية بروما للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بالخارج.. صور

الأحد، 03 ديسمبر 2023 04:51 م
حشود للجالية المصرية بروما للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بالخارج.. صور الجالية المصرية في روما
كتب محمود راغب

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تزايدت أعداد الجالية المصرية فى روما الإيطالية، المتوافدين على اللجان للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 فى اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين بالخارج.
 
وتجمع عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بروما بأعلام مصر، للتعبير عن دعمهم الشديد لوطنهم والوقوف خلفه فى هذا العرس الديمقراطى.
 
وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
مشاركة الجالية المصرية في ميلانو في الانتخابات الرئاسية
مشاركة الجالية المصرية في روما في الانتخابات الرئاسية

حشود من الجالية المصرية بميلانو للتصويت بالانتخابات الرئاسية
حشود من الجالية المصرية بروما للتصويت بالانتخابات الرئاسية

الجالية المصرية بميلانو تشارك بالانتخابات الرئاسية
الجالية المصرية بروما تشارك بالانتخابات الرئاسية

مشاركة أبناء الجالية المصرية في ميلانو بالانتخابات الرئاسية
مشاركة أبناء الجالية المصرية في روما بالانتخابات الرئاسية

الجالية المصرية في ميلانو أثناء مشاركتها بالانتخابات
الجالية المصرية في روما أثناء مشاركتها بالانتخابات

أبناء الجالية المصرية في ميلانو
أبناء الجالية المصرية في روما 

الجالية المصرية في ميلانو
الجالية المصرية في روما 
 






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