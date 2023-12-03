جونسون: النواب الأمريكى يقترب من التصويت على تحقيق عزل بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن رئيس مجلس النواب الأمريكى مايك جونسون ألمح إلى ان الجمهوريين يقتربون من إجراء تصويت رسمي لبدء تحقيق عزل الرئيس جو بايدن.

وقال جونسون فى تصريحات لفوكس نيوز إنه يعتقد أن هذا أمر يتعين عليهم القيام به خلال تلك المرحلة.

وأمضى الجمهوريون أشهر فى التحقيق عن بايدن وتعاملات ابنه هانتر التجارية، على أمل إيجاد مخالفات يمكن أن يستخدموها كأساس للعزل. ولم يجرى مجلس النواب بالكامل بعد تصويتا للتفويض رسميا بتحقيق العزل، وكان بعض الجمهوريين قد أعربوا صراحة عمن شكوكهم بشان ما إذا كان هناك أدلة كافية لتبرير هذه الخطوة.

وكان البيت الأبيض قد رفض محاولات الجمهوريين لإجباره لتسليم معلومات جزئيا، مستشهدا برأى لمكتب المستشار القانوني بوزارة العدل فى عام 2020، والذى اقر بضرورة ان يكون هناك تصويتا من كامل أعضاء مجلس النواب قبل أن تستطيع لجنة بالمجلس أن تفرض إجراء مقابلات أو إعداد وثائق.

وجاء فى المذكرة أن مجلس لنواب يجب ان يفوض لجنة لإجراء تحقيق العزل وأن يستخدم العملية الإلزامية فى التحقيق قبل أن تستطيع اللجنة فرض إعداد وثائق أو شهادات لدعم السلطة المنفردة لمجلس النواب لإجراء العزل.

وأعرب جونسون عن ثقة بأن هناك ما يكفى من الأصوات لتفويض التحقيق، وقال إنها خطوة ضرورية للحصول على معلومات من البيت لأبيض.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه سبق وعمل ضمن فريق الدفاع عم الرئيس دونالد ترامب فى محاولتى عزله عندما استخدمه الديمقراطيين لأغراض سياسية حزبية، ورفضنا هذا الاستخدام . والأمر هنا مختلف، فإننا فى فريق حكم القانون، وعلينا ان نقوم بالأمر وفقا للقواعد المتبعة.