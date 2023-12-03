جوتيريش يدعو للتركيز على احتياجات 1.3 مليار من ذوى الإعاقة حول العالم

كتبت : هند المغربي

دعا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الي التركيز علي احتياجات ذوي الإعاقة البالغ عددهم 1.3 مليار شخص حول العالم، والتأكيد على ضرورة إشراكهم في صنع القرار بجميع القطاعات من خلال الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، جاء ذلك وفق الموقع الرسمي للمتحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش: " تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب الوفاء بالوعد بعدم ترك أحد خلف الركب، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة البالغ عددهم 1.3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "واليوم، في منتصف الطريق نحو خطة عام 2030، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون التمييز المنهجي والحواجز التي تقيد اندماجهم الهادف في جميع مجالات المجتمع".

وأشار جوتيريش إلى أن التنمية المستدامة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة تتطلب تركيزا قويا على احتياجاتهم وحقوقهم - ليس كمستفيدين فحسب، بل كمساهمين ناشطين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وقال: "وهذا يعني ضمان وجود الأشخاص ذوي الإعاقة على كل طاولة صنع قرار، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعبر الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - من القضاء على الفقر إلى الصحة والتعليم والمناخ".

وأضاف جوتيريش أن "الأمم المتحدة تقدم مثالا يحتذى به من خلال استراتيجيتنا لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلال دعم الدول الأعضاء وهي تقود التقدم لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم".

واختتم جوتيريش رسالته بتوجيه دعوة للعالم في هذا اليوم المهم للعمل جنبا إلى جنب مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتصميم وتقديم حلول تقوم على المساواة في الحقوق في كل بلد ومجتمع.