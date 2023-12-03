اليوم السابع
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جهاز حماية المستهلك يعلن التفتيش على 558 منشأة تجارية خلال 48 ساعة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 01:26 م
جهاز حماية المستهلك يعلن التفتيش على 558 منشأة تجارية خلال 48 ساعة إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية لتحقيق الانضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.
 
وأوضح الجهاز أنه خلال الـ 48 ساعة الماضية تم المرور والتفتيش علي عدد 558 منشأة تجارية ، وأسفرت الحملات عن تحرير 86 محضرا وتنوعت المخالفات بين "عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة "، وجارى إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
الحملات الرقابية
الحملات الرقابية

جانب من احتكار السلع
جانب من احتكار السلع

جانب من عمل حملات حماية المستهلك
جانب من عمل حملات حماية المستهلك

حملات رقابية مُكبرة
حملات رقابية مُكبرة

 







حماية المستهلك

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حملات الرقابة بالاسواق

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