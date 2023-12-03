جامعة المنصورة تنظم يوما رياضيا ضمن مبادرة الوعي الوطني والتثقيف القانونى

فى إطار فعاليات مبادرة الوعي الوطني والتثقيف القانوني بجامعة المنصورة تحت شعار '' أعرف و عرّف " التي تنظمها جامعة المنصورة والتى بدأت فعالياتها 25 نوفمبر وتستمر حتى 7 ديسمبر 2023 م، نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب اليوم يوم رياضى " يتضمن مارثون جرى و مباراة كرة قدم.

وذلك بحضور ومشاركة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية وبحضور عمداء الكليات وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشاد الدكتور شريف يوسف خاطر بفعاليات حملة '' أعرف و عرّف " والتى تم تنظيمها بمختلف الكليات داخل الجامعة و تستهدف رفع الوعى والتثقيف القانونى والتعريف بالحقوق السياسية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، محاربة الشائعات، التعريف بالمخاطر المحيطة التى تستهدف الأمن القومى لمصر، مؤكدًا أهمية التعريف بالحقوق القانونية والاستحقاقات الدستورية ومشاركة الشباب بها، كما أكد على أهمية الأنشطة الطلابية في المرحلة الجامعية كونها تساهم في تنمية الشباب ثقافيًا، و صقل وبناء شخصية الطالب الجامعي نظرًا لكونها أنشطة تعزز وعي الطالب.

كما عبر محمد عطية البيومى عن سعادته بتواجده بين أبنائه الطلاب، مؤكدًا ان الطلاب هم أساس العملية التعليمية كما أشار إلى أهمية الأنشطة الطلابية المختلفة والمبادرات والتى تعمل على بناء و تنمية شخصيات ومهارات الطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد العظيم على دور كلية التربية الرياضية فى المشاركة بالفعاليات والمبادرات الهامة بالجامعة كما أثنى على جهود أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى المشاركة بالمبادرة وتنظيم اليوم الرياضى.

الجدير بالذكر أن الماراثون انطلق من أمام بوابة الجامعة الرئيسية إلى استاد القرية الأولمبية كما تضمنت فعاليات اليوم الرياضى مبارة كرة القدم داخل الملعب الكبير باستاد الجامعة بين فريقى كليتى التربية الرياضية والآداب.