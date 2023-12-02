اليوم السابع
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جامعة المنصورة تحصل على 4 نجوم فى تقيم هيئة التصنيف العالمى للجامعات QS Stars

السبت، 02 ديسمبر 2023 04:56 م
جامعة المنصورة تحصل على 4 نجوم فى تقيم هيئة التصنيف العالمى للجامعات QS Stars جامعة المنصورة تحصل على أربعة نجوم
الدقهلية شريف الديب

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نجحت جامعة المنصورة، في تحقيق إنجازًا دوليًا جديدًا والحصول على أربعة نجوم في تقيم هيئة التصنيف العالمي للجامعات "QS Stars"، والتي تعتبر إحدى أفضل ثلاث أنظمة لتقييم الجامعات العالمية من حيث الأهمية والتأثير.

ويعتمد تقيم QS Stars على مجموعة من المعايير التي تقيس بدقة أداء الجامعة في عدة مجالات من أهمها جودة التعليم، والبحث العلمي والابتكار، الاتفاقيات والشركات الدولية، وغيرها من المعايير التي استطاعت جامعة المنصورة أن تحقق فيها تميزًا دوليًا مشهودًا. 
 
ويأتي هذا الإنجاز العظيم لجامعة المنصورة في إطار رؤية الجامعة للارتقاء بمختلف المناحي العملية والتعليمية والبحثية والخدمية، وتطبيق استراتيجيات دولية تواكب التطورات العالمية، من حيث جودة التعليم، واستخدام أساليب تعلم حديثة، وإنشاء برامج ومقررات دراسية جديدة، وإنشاء درجات علمية دولية بالتعاون مع العديد من الجامعات العالمية المرموقة والمتميزة.
جامعة المنصورة تحصل على أربعة نجوم ف (1)
جامعة المنصورة تحصل على أربعة نجوم ف (1)

جامعة المنصورة تحصل على أربعة نجوم ف (2)
جامعة المنصورة تحصل على أربعة نجوم ف (2)
 
 

 







الدقهلية

اخيار الجامعات

جامعة المنصورة

هيئة التصنيف الجامعي




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