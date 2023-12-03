تعرف على 22 برنامجا للتدريب المهنى المجانى للشباب من 18 وحتى 35 عاما.. تفاصيل

كتبت ــ آية دعبس

أطلقت وزارة العمل 22 برنامجًا تدريبيا مهنيا ، لتدريب 440 شابا وفتاة، في 8 محافظات بصعيد مصر، لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، وذلك على مِهن:

1- صيانة الحاسب الآلي .

2- صيانة المحمول.

3- الخياطة والاشغال اليدوية.

على أن يتم التدريب داخل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات، هى:

1- أسوان.

2- الأقصر.

3- سوهاج.

4- قنا.

5- أسيوط.

6- المنيا.

7- بنى سويف.

8- الفيوم.

وتهدف تلك البرامج التدريبية إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وذلك فى المحافظات التي تقع جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،ومبادرة "مهنتك مُستقبلك"،ومن مُستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، وفي إطار المرحلة الثانية من التدريبات المهنية للشباب من الجنسين بمجالات الوظائف المُستقبلية، التي تُنفذها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي"WFP التابع للأمم المتحدة، والتي تستهدف تدريب 920 شاباً وفتاة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

كان قد قال المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، إنه تم إطلاق مبادرة "مهنتك مستقبلك"، منذ 2019، بعدما تم رصد أن النسب الأعلى في البطالة تنتشر بين النساء والفتيات بالقرى الأكثر احتياجا، وهى نفسها القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي وفرت لكل شاب فى القرى فرصة تدريب داخل مركز بالقرية التابع لها، لافتا إلى أنه تم تدريب نحو 7 آلاف شاب وفتاة منذ إطلاق المبادرة، من خلال 27 عربة متنقلة بخلاف 38 مركز تدريب ثابت، والذين يوفرون تدريبات على 3 مهن "التفصيل والخياطة، السباكة والكهرباء"، وقد تم اختيار التدريبات وفقا لدراسة بشأن كيفية توفير فرص عمل للشباب داخل قراهم.