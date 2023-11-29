بدء التعاقد مع معلمى مسابقة 30 ألف معلم مساعد فى الغربية لمن استوفى الشروط

الغربية عادل ضرة

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية بدأت اليوم إجراءات التعاقدات مع السادة المعلمين المساعدين الذين اجتازوا مسابقة 30 ألف معلم مساعد، من الدفعة الأولى، والذين استوفوا جميع مسوغات التعاقد.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع الإدارات التعليمية العشر، قد بدأت اليوم إجراءات التعاقد مع المعلمين المساعدين الذي اجتازوا المسابقة، واستوفوا مسوغات التعاقد، وتوفير لجان لاستلام أوراق التعاقد ومسوغاتهم للتيسير عليهم.

ووجه "حسن"، جميع مديري عموم الإدارات التعليمية، بتقديم كافة التسهيلات للمعلمين المساعدين الجدد، لإنهاء إجراءات التعاقد.